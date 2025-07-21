Врач предупредила о рисках зависимости от сахара

21 июля 2025, 15:47

Нутрициолог Леонова: зависимость от сладостей может привести к ожирению

Фото: iStock/Deagreez

Зависимость от сладкого может обернуться набором веса, проблемами с зубами и ухудшением психического здоровья. Об этом предупредила нутрициолог Галина Леонова.





Многие люди с помощью сладостей пытаются утешиться во время стресса, тревоги или депрессии.





«Сахар вызывает выброс дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия. Это приводит к тому, что при потреблении сладкого каждый раз происходит "сухое увлечение", заставляя человека вновь и вновь возвращаться к сладостям», — пояснила Леонова в беседе с RuNews24.ru.