Врач предупредила о рисках зависимости от сахара
Нутрициолог Леонова: зависимость от сладостей может привести к ожирению
Зависимость от сладкого может обернуться набором веса, проблемами с зубами и ухудшением психического здоровья. Об этом предупредила нутрициолог Галина Леонова.
Многие люди с помощью сладостей пытаются утешиться во время стресса, тревоги или депрессии.
«Сахар вызывает выброс дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия. Это приводит к тому, что при потреблении сладкого каждый раз происходит "сухое увлечение", заставляя человека вновь и вновь возвращаться к сладостям», — пояснила Леонова в беседе с RuNews24.ru.
Кроме того, усилить тягу к сладкому может реклама, недостаток сна, а также недостаточное потребление качественных калорий.
При этом зависимость от сладостей может привести к набору веса, проблемам с зубами и ухудшению психического здоровья.
По словам Леоновой, не стоит справляться с негативными эмоциями с помощью сладкого. Эксперт посоветовала постепенно снижать количество сладостей в рационе. Их можно заменить фруктами и орехами. Также стоит начать заниматься спортом и внимательно следить за своим питанием, чтобы избежать импульсивного потребления сладкого. Для этого можно завести пищевой дневник, заключила эксперт.