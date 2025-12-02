Диетолог назвал неожиданную альтернативу дорогой говядине

02 декабря 2025, 14:47

Диетолог Пристанский: альтернатива дорогой говядине — кальмар

Фото: iStock/Mizina

Как сделать здоровое питание доступным и интересным, не следуя слепо модным «планетарным» трендам?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1», комментируя дороговизну некоторых продуктов из здорового рациона, предложил неожиданную и бюджетную альтернативу.





«У нас есть очень недооцененный продукт — кальмар. Он стоит чуть дешевле говядины, а белка в нем значительно больше. То есть есть такие продукты, которыми мы можем разнообразить наш стол», — отметил он.

«Для тех, кто хочет питаться лучше, нужны не резкие запреты, а осознанный баланс и максимальное разнообразие в тарелке. Наше питание всегда должно быть сбалансировано. И чем чаще мы меняем, например, потребляемое мясо, тем больше разнообразных аминокислот себе даем. И наше тело начнет выстраивать новые структуры, и мы будем чувствовать себя хорошо», — резюмировал Пристанский.

