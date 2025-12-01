Россиянам рассказали, как выбрать качественное оливковое масло

01 декабря 2025, 12:10

Эксперт Роскачества Завьялова: качественное оливковое масло не будет дешевым

Фото: iStock/dulezidar

Недавно специалисты Роскачества провели масштабную проверку оливкового масла и получили шокирующие результаты. Каждая вторая бутылка из проверенных оказалась подделкой, разбавленной более дешевыми растительными маслами.





Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» заявила, что качественное оливковое масло — один из столпов здорового питания, поэтому его неосторожное использование может привести к неприятным последствиям.





«У каждого растительного масла есть собственный жирнокислотный профиль. Это можно сравнить с анализом крови у человека. Если по жирнокислотному составу масло отклоняется от эталонного оливкового, значит, чем-то это масло было разбавлено», — пояснила она.

«Торговые сети снимают с полок и возвращают производителям оливковое масло, в котором выявлены признаки фальсификации. А те, в свою очередь, проводят корректирующие мероприятия, чтобы этикетки соответствовали содержимому», — сообщила Завьялова.

Как обычному покупателю защитить себя?

Смотреть на цену: качественный продукт не может стоить дёшево.

«Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости масел на полке, это должно насторожить», — предупредила эксперт.