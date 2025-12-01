Россиянам рассказали, как выбрать качественное оливковое масло
Эксперт Роскачества Завьялова: качественное оливковое масло не будет дешевым
Недавно специалисты Роскачества провели масштабную проверку оливкового масла и получили шокирующие результаты. Каждая вторая бутылка из проверенных оказалась подделкой, разбавленной более дешевыми растительными маслами.
Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» заявила, что качественное оливковое масло — один из столпов здорового питания, поэтому его неосторожное использование может привести к неприятным последствиям.
«У каждого растительного масла есть собственный жирнокислотный профиль. Это можно сравнить с анализом крови у человека. Если по жирнокислотному составу масло отклоняется от эталонного оливкового, значит, чем-то это масло было разбавлено», — пояснила она.
По ее словам, последствия для недобросовестных производителей уже наступили — контролирующие органы вынесли предостережения, а крупные торговые сети начали изымать с полок фальсифицированный товар.
«Торговые сети снимают с полок и возвращают производителям оливковое масло, в котором выявлены признаки фальсификации. А те, в свою очередь, проводят корректирующие мероприятия, чтобы этикетки соответствовали содержимому», — сообщила Завьялова.
Она добавила, что проблема также кроется в маркировке: на бутылке могут писать «оливковое масло», а в таможенных документах оно проходит как простая смесь растительных масел.
Как обычному покупателю защитить себя?
- Смотреть на цену: качественный продукт не может стоить дёшево.
«Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости масел на полке, это должно насторожить», — предупредила эксперт.
- Проверять информацию: изучать рейтинги на портале Роскачества (rskrf.ru), где названы все проверенные марки — как достойные, так и фальсифицированные.
В Роскачестве подчёркивают, что теперь, увидев масштаб проблемы, будут проверять оливковое масло так же регулярно, как и другие проблемные категории — сливочное масло или пуховые подушки.