«Вырождение целых наций»: Диетолог раскритиковал новую «планетарную диету»
Международные эксперты призывают человечество ради спасения планеты перейти в основном на растительную пищу, рыбу и курицу, резко сократив красное мясо. Однако насколько универсальны такие советы для России с ее разнообразием?
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» выразил серьезные сомнения, указав на климатические и культурные особенности разных регионов.
«Убирать красное мясо из рациона людей, к примеру, в Якутском регионе, либо еще более северных регионах, в принципе невозможно — это грозит вырождением целых наций», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что специфика потребления пищи в разных климатических зонах может кардинально отличаться, и универсальные решения здесь не работают. Кроме того, Пристанский усомнился в тезисе о том, что именно животноводство — главный враг экологии.
«Если мы говорим о повсеместном замещении на растительную пищу, увеличении потребления объема растительной пищи, это тоже несет не меньше вреда. Здесь вопрос рациональности использования тех или иных пищевых ресурсов», — пояснил нутрициолог.
Вместо радикальных методов собеседник предложил другой путь — разумный баланс и разнообразие, адаптированные под реальные условия жизни людей.