«Вырождение целых наций»: Диетолог раскритиковал новую «планетарную диету»

02 декабря 2025, 14:07

Диетолог Пристанский: «планетарная диета» грозит вырождением целых наций

Фото: iStock/ilona titova

Международные эксперты призывают человечество ради спасения планеты перейти в основном на растительную пищу, рыбу и курицу, резко сократив красное мясо. Однако насколько универсальны такие советы для России с ее разнообразием?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» выразил серьезные сомнения, указав на климатические и культурные особенности разных регионов.





«Убирать красное мясо из рациона людей, к примеру, в Якутском регионе, либо еще более северных регионах, в принципе невозможно — это грозит вырождением целых наций», — заявил он.

«Если мы говорим о повсеместном замещении на растительную пищу, увеличении потребления объема растительной пищи, это тоже несет не меньше вреда. Здесь вопрос рациональности использования тех или иных пищевых ресурсов», — пояснил нутрициолог.