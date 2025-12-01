Врач рассказала, для кого опасны соления
Диетолог Лебедева: Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит есть соления
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть все виды солений. Об этом предупредила доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева.
По её словам, в период обострения гастрита, панкреатита, язвенной болезни и дуоденита необходимо полностью исключить употребление солений, а также острой, копчёной и жареной пищи, поскольку страдает слизистая оболочка органов.
«Также могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Усугубляет негативное воздействие солений алкоголь, который ещё больше раздражает слизистую», — уточнила Лебедева в беседе с Life.ru.
Она добавила, что здоровым людям соленья стоит есть не чаще двух-трёх раз в неделю и не более двух средних овощей в день. Диетолог пояснила, что соль может вызвать повышение артериального давления, а также отёки. Уксус в соленьях раздражает слизистую, заключила Лебедева.