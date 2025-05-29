Диетолог назвал неожиданную пользу любимого летнего десерта

29 мая 2025, 11:11

Диетолог Пристанский: можно питаться одним мороженым и худеть

Фото: iStock/ahirao_photo

Весной и летом, когда на улице стоит знойная жара, хочется порадовать себя чем-то прохладным и вкусным. Здесь на помощь приходит любимый многими десерт — мороженое, однако специалисты зачастую выступают против него, считая, что эта сладость является причиной набора веса.





Диетолог, нутрицолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на приятный вкус лакомства, количество углеводов в нем очень высокое.





«Мороженое является источником молочного сахара, то есть лактозы. Также там подсластители разные — это источник дополнительных углеводов», — сказал он.

«Если запрещать себе, то сформируется паттерн дефицита, и продукт станет наоборот приоритетным. Получится РПП. Если сильно хочется, то почему бы не дополнить рацион мороженым или использовать те же самые замороженные снеги, в которых больше витаминов», — объяснил диетолог.

«У нас есть некая демонизация трансжиров. Но здесь играют роль два главных аспекта: индекс массы тела и количество потребляемых калорий. Когда наша калорийность превышает наш расход, мы будем набирать, вне зависимости от продукта, который потребляем. Мы можем питаться только мороженым, но если наш расход выше, чем приход, мы можем и худеть. Только мы сейчас не говорим о качестве мышечной массы», — пояснил Пристанский.