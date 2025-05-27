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Косметолог дала советы по уходу за кожей летом

Врач Лученкова: летом нельзя использовать средства с ретиноидами
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

В летний период солнечные лучи могут оказывать на кожу неблагоприятное влияние и привести к фотостарению. Об этом предупредила врач-косметолог-дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Олеся Лученкова.
Она предупредила, что на солнце могут проявляться пигментные пятна, расширяться капилляры, а также ухудшаться качества коллагеновых и эластиновых волокон.

«Для того чтобы уберечь кожу от появления избытка пигмента и появления различных пигментных пятен, необходимо обязательно использовать солнцезащитный крем. И наносить его нужно ежедневно за 10–20 минут до выхода на улицу», — посоветовала Лученкова в беседе с «Известиями».

Специалист также добавила, что кожа в жаркий период сильно нуждается в увлажнении. Кроме того, по словам врача, летом нельзя пользоваться средствами с ретиноидами, витамином С.

В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с «Москвой 24» оценила новый тренд, суть которого заключается в отказе от умывания на месяц для восстановления защитного барьера кожи.

«Если не умываться, то поры будут «забиты» и расширены, кожа не сможет нормально дышать. Повысится выработка сала, появятся высыпания, верхний слой эпидермиса станет толще, поскольку в таком случае он не отшелушивается. В итоге кожа станет страшно некрасивой», — предостерегла косметолог.

Специалист посоветовала очищать кожу с пенкой или гелем утром и вечером, регулярно использовать пилинг и крем.

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Россиянам рассказали, как распространяется лихорадка чикунгунья
АТОР: Комары являются основными распространителями лихорадки чикунгунья
27 мая 2025, 14:21

Фото: iStock/VlarVix

Основными распространителями лихорадки чикунгунья являются комары. Об этом рассказал вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
Напомним, вспышку заболевания зафиксировали на Шри-Ланке.

«Заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Страны, которые подвержены распространению чикунгуньи, являются туристическими. Однако те зоны, где местные власти фиксируют вспышки заболевания, мало посещаются туристами», — отметил Мурадян в беседе с «Москвой 24».

Он уточнил, что это заболевание не является летальным и не передается воздушно-капельным путем.

Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что лихорадка чикунгунья протекает остро и довольно тяжело, но быстро проходит.

«Отличительная особенность лихорадки — боль в суставах. Они могут болеть настолько сильно, что ограничивается их подвижность, человек может принять симптом за приступ артрита», — отметила Уланкина.

Для облегчения симптомов болезни назначают жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Также необходимо много пить и находиться в покое.

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Врач рассказал, как глисты могут попасть в организм человека
Врач Умнов: гельминтозом можно заразиться через одежду и постельные принадлежности
27 мая 2025, 14:08

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности, также гельминтозом можно заразиться, если пить воду из-под крана или употреблять в пищу сырую рыбу или мясо. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«Причинами заражения ещё часто становятся употребление воды из-под крана, сырые продукты, а также немытые фрукты и овощи с огорода или из магазина, рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку. Кроме того, личинки глистов передаются человеку при разделке туши зверя или птицы», — сказал Умнов.
Он добавил, что личинки глистов передаются также при контакте с заражённым домашним питомцем или могут попадать в организм человека с салатами и блюдами из кулинарии. Кроме того, следует опасаться нарезанных овощей.

Профилактика гельминтоза простая — надо регулярно мыть руки в течение дня.

Для диагностики и лечения заболевания необходимо обратиться к врачу, он назначит противогельминтные препараты. Дозировку, схему приёма и само лекарство специалист подбирает на основе лабораторных анализов, веса и возраста пациента, заключил медик.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, почему ранние арбузы опасны для организма человека.

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Врач назвала страшные последствия популярное среди россиян операции
Врач Королева: операция по уменьшению желудка может забрать все здоровье
27 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/Natali_Mis

Резекция желудка — одна из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющая пациентам снижать вес. Эта процедура стала особенна популярна среди россиян, желающих привести свою фигуру в порядок. Операция заключается в удалении части желудка.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что зачастую подобное лечение приобретает опасное оперативное вмешательство вопреки всем инструкциям.

«Природой наш организм создан как абсолютное совершенство, в котором отточены все биохимические реакции и анатомические составляющие. Однако человек хочет усовершенствовать свое тело и с этой целью прибегает к оперативным лечебным мероприятиям. Лишаясь определенных элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья», — сказала эксперт.

По ее словам, после таких хирургических вмешательств не только снижается масса тела, но и наступает похудение от слова «худо», где наблюдаются дефициты минеральных веществ, витаминов и других компонентов пищи.

«Следствием таких подходов являются серьезные заболевания, обусловленные дефицитом минеральных витаминов и, собственно, вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда могут скомпенсировать потери. Поэтому необходима помощь психологов прежде и согласие на последствия», — предупредила врач.

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Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
26 мая 2025, 18:50

Фото: iStock/gbh007

Чтобы избавиться от стресса и улучшить внимание необходимо давать мозгу отдыхать через определённые занятия. Об этом пишет Pravda.Ru.
По данным издания, расслабиться и потренировать мозг помогут прогулки и игры на логическое мышление, например, шахматы. Кроме того, пользу для психологического здоровья могут принести вязание или шитье.

Автор отмечает, что во время вязания человек расслабляется, а также тренирует мелкую моторику и память, что благотворно влияет на снижение стресса.

«Так что, если вы ищете способ расслабиться и при этом поддерживать свою умственную активность, возможно, стоит взять в руки спицы или крючок!» — говорится в статье.

В свою очередь врач, консультант и предприниматель, основатель сети массажных салонов Rehab.You Александр Ледень рассказал «Известиям» о пользе самомассажа.

«Ноги можно прокатывать ладонями, двигаясь от стоп к бедрам. Для стоп рекомендуется надавливание большим пальцем на активные точки и прокатывание на мячике. Руки требуют разминания мышц предплечья и тыльной стороны ладони», — пояснил специалист.

Он также добавил, что самомассаж лица стоит делать мягкими похлопываниями, а также совершать подтягивающие движения по массажным линиям.

Врач посоветовал перед самомассажем принять теплый душ и создать уютную атмосферу. По словам Леденя, самомассаж помогает при головной боли. В этом случае необходимо работать с затылочной зоной, шеей и висками.

Однако эксперт предупредил, что самомассаж нельзя делать при острых воспалениях, кожных заболеваниях, онкологии, тромбозе и сильной боли.

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Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру
Диетолог Королева: любые инъекции для похудения могут привести к серьезных последствиям
26 мая 2025, 18:36

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Во время лечения от рака певец Шура набрал вес, после выхода в ремиссию артист решил приводить тело в порядок. Он перенес резекцию желудка, а недавно попробовал модные инъекции для похудения, которые чуть не стали для артиста фатальным.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что любые лекарственные препараты для снижения массы тела приносят пептидные факторы с целью уменьшения объемов принимаемой пищи, снижения аппетита, улучшения работы пищеварительной системы. Но они имеют как показания, так и противопоказания.

«Все за и против учитываются исключительно врачом, дабы не навредить. И сами исследования относительно этих препаратов проводились исключительно на людях с индексом масс тела 30 и выше. Если человек не обследуется регулярно, то применение таких препаратов может стать вопреки. Соответственно, возникают серьезные последствия», — сказала врач.

Она отметила, что выписанный рецепт человеку с индексом массы тела ниже 27 находится вне показаний и инструкций, и врач будет нести индивидуальную юридическую ответственность при наличии последствий-реакций на препараты.

«Если всё же требуется помощь с использованием препаратов, то обязательно должна собраться врачебная комиссия с принесением вердикта о необходимости и целесообразности применения», — подчеркнула Королева.

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