Косметолог дала советы по уходу за кожей летом

Фото: iStock/fizkes
В летний период солнечные лучи могут оказывать на кожу неблагоприятное влияние и привести к фотостарению. Об этом предупредила врач-косметолог-дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Олеся Лученкова.
Она предупредила, что на солнце могут проявляться пигментные пятна, расширяться капилляры, а также ухудшаться качества коллагеновых и эластиновых волокон.
Специалист также добавила, что кожа в жаркий период сильно нуждается в увлажнении. Кроме того, по словам врача, летом нельзя пользоваться средствами с ретиноидами, витамином С.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с «Москвой 24» оценила новый тренд, суть которого заключается в отказе от умывания на месяц для восстановления защитного барьера кожи.
Специалист посоветовала очищать кожу с пенкой или гелем утром и вечером, регулярно использовать пилинг и крем.
Читайте также:
Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца
Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
«Для того чтобы уберечь кожу от появления избытка пигмента и появления различных пигментных пятен, необходимо обязательно использовать солнцезащитный крем. И наносить его нужно ежедневно за 10–20 минут до выхода на улицу», — посоветовала Лученкова в беседе с «Известиями».
Специалист также добавила, что кожа в жаркий период сильно нуждается в увлажнении. Кроме того, по словам врача, летом нельзя пользоваться средствами с ретиноидами, витамином С.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с «Москвой 24» оценила новый тренд, суть которого заключается в отказе от умывания на месяц для восстановления защитного барьера кожи.
«Если не умываться, то поры будут «забиты» и расширены, кожа не сможет нормально дышать. Повысится выработка сала, появятся высыпания, верхний слой эпидермиса станет толще, поскольку в таком случае он не отшелушивается. В итоге кожа станет страшно некрасивой», — предостерегла косметолог.
Специалист посоветовала очищать кожу с пенкой или гелем утром и вечером, регулярно использовать пилинг и крем.
Читайте также:
Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца
Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
Элина Позднякова