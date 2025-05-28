Дерматовенеролог рассказала об осложнениях при розацеа
Дерматовенеролог Гуреева: розацеа может вызвать поражение глаз
Розацеа проявляется покраснением, расширенными сосудами, узелками и гнойничками на лице. Доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева рассказала об осложнениях данной болезни.
«Болезнь имеет волнообразное течение — периоды обострения сменяются ремиссией. Чаще встречается у людей со светлой кожей (I–II фототип) в возрасте 30–50 лет, но может возникать и у молодых. Развитию заболевания могут способствовать предрасположенность к патологическим изменениям сосудов, стрессы, нарушения гормонального равновесия, воздействие химических агентов», — объяснила Гуреева в беседе с «Известиями».
По ее словам, воспаление может усилиться из-за наличия в коже клеща Demodex folliculorum.
Розацеа может иметь осложнения в виде утолщения кожи носа, лба, подбородка, а также поражения глаз. Кроме того, воспаления снижают самооценку, отметила врач.
В свою очередь дерматолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков рассказал «Газете.Ru», что розацеа можно вылечить комплексно.
«Увлажнение кожи – золотой постулат для людей, склонных к розацеа. Следует наносить увлажняющий крем 3–5 раз в день, потому что при этом заболевании интенсивно идет потеря влаги. Особое внимание стоит уделить защите кожи от ультрафиолета», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что лечением розацеа должны исключительно врачи, а не косметологи. Новиков посоветовал обратиться одновременно к нескольким специалистам: дерматологу, терапевту, гастроэнтерологу, гинекологу и эндокринологу.