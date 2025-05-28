Бренд-шеф раскрыл, какая окрошка полезнее
Бренд-шеф Мосин: кефирная окрошка полезна для пищеварения
Окрошка является полезным блюдом, которое отлично освежает в жаркую погоду. Об этом рассказал руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин.
Он рассказал, что окрошку можно готовить на квасе, кефире, сыворотке и минеральной воде.
«Нет однозначного ответа, какая окрошка лучше — каждая хороша по-своему. Для бодрости и традиционного вкуса — квас. Для пользы пищеварению — кефир или сыворотка. Для легкости — минералка. Главное — свежие овощи, качественное мясо (или грибы для постного варианта) и правильный баланс кислоты и пряностей», — отметил Мосин в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев предупредил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что в жаркую погоду стоит с осторожностью обращаться с майонезом, так как он является скоропортящимся продуктом из-за содержания яиц без термической обработки.
По словам специалиста, понять, что майонез испортился, можно по изменению цвета или консистенции продукта и появлению кислого или прогорклого запаха.
«При употреблении испортившегося майонеза появляются симптомы пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость и температура при бактериальной инфекции. Пищевое отравление развивается быстро, например, стафилококковое — в течение часа-двух», — пояснил Еделев.
В случае отравления врач посоветовал принять сорбенты и пить много воды, а при сохранении симптомов более суток необходимо обратиться к врачу.