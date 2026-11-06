Диетолог назвал опасные свойства популярных витаминов

06 ноября 2026, 12:41

Диетолог Пристанский: витамины А и Е при передозировках опасны для здоровья

Фото: istockphoto/Professor25

Усталость, сонливость и постоянное чувство холода — знакомые спутники осени и зимы? В этот период организм особенно остро нуждается в поддержке, но аптечные полки пестрят яркими баночками, и легко растеряться. Какой витамин выбрать: А, D, C, Е или комплексы? Пить ли их профилактически или только по показаниям?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил, что к приему витаминов нужно относиться ответственно, а в некоторых случаях проявлять особую осторожность.





«Например, витамин D, который многие покупают на маркетплейсах в дозировках 3 000, 5 000 и даже 10 000 единиц, обладает кумулятивным действием. Существуют медицинские протоколы, где витамин D принимают в районе 300 тысяч единиц в первую неделю, а затем на протяжении трёх месяцев не принимают вообще — но это допустимо только под наблюдением врача», — сказал он.

«Они действительно могут сильно повлиять на здоровье. С витамином A при высоких дозировках врачи-репродуктологи советуют не беременеть, потому что это может повлиять на развитие плода», — пояснил Пристанский.

«Корни этого мифа идут из процентного соотношения усвоения. Потому что некоторые витамины могут друг с другом конфликтовать, но если мы смотрим более глубоко, это всего лишь какие-то проценты, то есть на небольшой объём», — отметил собеседник.