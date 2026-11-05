«Не является первопричиной»: Диетолог развенчал популярные мифы о витамине С
Диетолог Пристанский: за здоровье в организме отвечает кожа
С наступлением пасмурных дней в окружении всё чаще звучат советы пить витамин C для профилактики простуд и витамин D от сезонной хандры. Насколько они обоснованы?
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что человек, который доказал антиоксидантную активность витамина С и его влияние на метаболизм и иммунитет, получил Нобелевскую премию, а через пять лет он получил ее же за то, что доказал, что это не работает.
«Витамин C, как таковой, является антиоксидантом. Он участвует в большом количестве разнообразных процессов, но он не является первопричиной иммунитета», — объяснил он.По словам эксперта, самый главный орган нашего тела — кожа, которая защищает от болезней.
«Наше здоровье зависит от того, насколько адекватно она будет обновляться, насколько мало окислительного стресса в нашем организме, насколько небольшая бактериальная активность вокруг нас. То есть это русская рулетка», — отметил Пристанский.
Особую осторожность диетолог посоветовал проявлять с витамином D, который многие покупают на маркетплейсах в дозировках 3 000, 5 000 и даже 10 000 единиц. Потому что он обладает кумулятивным действием.