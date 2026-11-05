«Не является первопричиной»: Диетолог развенчал популярные мифы о витамине С

05 ноября 2026, 18:42

Диетолог Пристанский: за здоровье в организме отвечает кожа

Фото: istockphoto/Valentyna Yeltsova

С наступлением пасмурных дней в окружении всё чаще звучат советы пить витамин C для профилактики простуд и витамин D от сезонной хандры. Насколько они обоснованы?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что человек, который доказал антиоксидантную активность витамина С и его влияние на метаболизм и иммунитет, получил Нобелевскую премию, а через пять лет он получил ее же за то, что доказал, что это не работает.





«Витамин C, как таковой, является антиоксидантом. Он участвует в большом количестве разнообразных процессов, но он не является первопричиной иммунитета», — объяснил он.

«Наше здоровье зависит от того, насколько адекватно она будет обновляться, насколько мало окислительного стресса в нашем организме, насколько небольшая бактериальная активность вокруг нас. То есть это русская рулетка», — отметил Пристанский.