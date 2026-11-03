Диетолог рассказала, какие специи полезны в сезон холодов
С приходом холодов в ежедневное меню рекомендуется включить имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр. Эти специи помогают организму адаптироваться к снижению температуры, поддерживают пищеварение и способствуют выработке тепла. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Как пояснила специалист, особая ценность пряностей в осенне-зимний период связана с их влиянием на термогенез — физиологический процесс образования тепла в организме. Некоторые специи способны умеренно активизировать обменные процессы и улучшать кровообращение, благодаря чему человеку становится легче переносить холод.
«Это не просто ощущение уюта, а реальная физиологическая реакция: некоторые специи мягко ускоряют обмен веществ и улучшают кровообращение, помогая быстрее согреться и адаптироваться к холоду», — пояснила врач.
Одной из наиболее полезных приправ в холодный сезон считается имбирь. Он содержит биологически активные вещества гингерол и шогаол, благодаря которым обладает характерным острым вкусом. Эти соединения также могут оказывать благоприятное воздействие на пищеварительную систему, уменьшать проявления вздутия живота и способствовать снижению воспалительных процессов.
Еще одна специя, на которую стоит обратить внимание, — куркума. Ее основной активный компонент куркумин известен противовоспалительными свойствами. По словам Залетовой, сочетание этой приправы с черным перцем позволяет существенно повысить усвоение куркумина и усилить его биологическую доступность.
Не менее актуальна зимой и корица. Помимо приятного аромата, который ассоциируется с теплом и домашним уютом, эта пряность может положительно влиять на регуляцию уровня глюкозы в крови. Благодаря этому она помогает поддерживать более стабильное самочувствие после приема пищи и избегать выраженных перепадов энергии в течение дня.
Врач также рекомендует обратить внимание на фенхель, тмин и кориандр. Содержащиеся в них эфирные масла и горькие вещества стимулируют выделение пищеварительных ферментов и желчи. Это особенно актуально в зимние месяцы, когда в рационе нередко становится больше калорийных и тяжелых блюд, переваривание которых требует дополнительных усилий со стороны пищеварительной системы.
Таким образом, разнообразие пряностей в повседневном питании может стать одним из способов поддержать организм в холодное время года. При этом специи лучше использовать как дополнение к сбалансированному рациону, а не рассматривать их в качестве самостоятельного средства для профилактики заболеваний или лечения.