Диетолог рассказала, какие специи полезны в сезон холодов

03 ноября 2026, 10:56

Диетолог Залетова: имбирь, куркума и корица полезны в сезон холодов

Фото: iStock/Ulada

С приходом холодов в ежедневное меню рекомендуется включить имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр. Эти специи помогают организму адаптироваться к снижению температуры, поддерживают пищеварение и способствуют выработке тепла. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





Как пояснила специалист, особая ценность пряностей в осенне-зимний период связана с их влиянием на термогенез — физиологический процесс образования тепла в организме. Некоторые специи способны умеренно активизировать обменные процессы и улучшать кровообращение, благодаря чему человеку становится легче переносить холод.





«Это не просто ощущение уюта, а реальная физиологическая реакция: некоторые специи мягко ускоряют обмен веществ и улучшают кровообращение, помогая быстрее согреться и адаптироваться к холоду», — пояснила врач.