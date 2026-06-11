Эндокринолог перечислила самые опасные витамины и БАДы

11 июня 2026, 11:26

Врач Хайкина: железо — одна из самых опасных добавок для самолечения

Фото: медиасток.рф

Бесконтрольный прием некоторых добавок может привести к серьезным последствиям. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.