Эндокринолог перечислила самые опасные витамины и БАДы
Бесконтрольный прием некоторых добавок может привести к серьезным последствиям. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
Специалист подчеркнула, что необходимо с осторожностью подходить к приему популярных витаминов и микроэлементов, особенно без предварительных анализов и консультации с врачом. В качестве примера она привела витамин D. Неправильная дозировка этого вещества может вызвать слабость, тошноту, нарушения сердечного ритма и повышенный уровень кальция в крови. Хайкина отметила, что принцип «чем больше, тем лучше» в этом случае не применим.
Также она обратила внимание на препараты железа, которые являются одной из самых опасных добавок для самостоятельного использования. Многие люди, особенно женщины, связывают усталость с дефицитом железа и начинают принимать его без рекомендаций врача. Однако усталость может быть вызвана множеством причин.
Избыток железа, в свою очередь, может привести к повреждению печени, усилению окислительного стресса и накоплению железа в тканях. Поэтому перед началом приема препаратов железа рекомендуется сдать анализ на уровень ферритина и общий анализ крови.
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