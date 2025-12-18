Диетолог назвал опасность любимого новогоднего блюда

18 декабря 2025, 18:43

Диетолог Бобровский: главная опасность селёдки — соль

Фото: iStock/etitarenko

Селёдка — частый гость на праздничном столе, особенно в салатах. Но насколько она полезна? С точки зрения современной диетологии, к солёной сельди нужно относиться совсем иначе, чем к свежей рыбе.





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что солёная сельдь — это не рыба, а солёный консервированный продукт. Соответственно, относиться к нему нужно именно так.





«Главные риски связаны с высоким содержанием соли, что приводит к задержке жидкости в организме, скачкам артериального давления и отёкам. Также это высококалорийный продукт из-за значительного содержания жира», — подчеркнул он.

«Но в классической солёной селёдке, которую мы кладём в салаты, эти преимущества нивелируются избытком соли», — отметил Бобровский.