Диетолог назвал опасность любимого новогоднего блюда
Диетолог Бобровский: главная опасность селёдки — соль
Селёдка — частый гость на праздничном столе, особенно в салатах. Но насколько она полезна? С точки зрения современной диетологии, к солёной сельди нужно относиться совсем иначе, чем к свежей рыбе.
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что солёная сельдь — это не рыба, а солёный консервированный продукт. Соответственно, относиться к нему нужно именно так.
«Главные риски связаны с высоким содержанием соли, что приводит к задержке жидкости в организме, скачкам артериального давления и отёкам. Также это высококалорийный продукт из-за значительного содержания жира», — подчеркнул он.
Что касается пользы, то она сохраняется, по словам эксперта, только в слабосолёной или свежей сельди, которая является источником полезных омега-3 жирных кислот, витамина D, белка и селена.
«Но в классической солёной селёдке, которую мы кладём в салаты, эти преимущества нивелируются избытком соли», — отметил Бобровский.