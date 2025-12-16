«Корректный подход»: Нутрициолог рассказала, как безопасно сбросить 2-3 кг до Нового года

16 декабря 2025, 18:36

Нутрициолог Макарова: чтобы похудеть к Новому году, нужно убрать выпечку

Фото: iStock/Malgorzata Relewicz

До Нового года остались считанные дни, и многие лихорадочно ищут способ «вписаться» в праздничный наряд. Жесткие диеты, обещающие быстрое похудение, не только неэффективны, но и опасны для здоровья.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» рассказала, что главный секрет — не запреты, а корректный подход.





«Если мы ставим какую-то триггерную точку и к ней пытаемся снизить вес, только ради того, чтобы влезть в платье, то именно эти люди потом во время праздников набирают всё заново. Потому что они не ставят цели поменять образ жизни», — сказала она.

«Здесь организм может не выдержать. За две недели 2-3 килограмма реально скинуть на качественном питании. Основные тезисы: от трёх до пяти приёмов пищи без кусочничества. Это лёгкий ужин: овощи с белком. Ужинать за 2-3 часа до сна. Алкоголь и выпечку лучше убрать: они дают отеки», — посоветовала Макарова.