«От лосося до авокадо»: Россиянам назвали диетическую альтернативу селедке в главном новогоднем салате

Диетолог Бобровский: в селедку под шубой вместо рыбы можно добавить авокадо
Фото: iStock/Olga Yakovleva

Любимый новогодний салат «сельдь под шубой» часто критикуют за обилие соли и майонеза. Но главный «виновник» калорийности — сама солёная рыба. Что положить в салат вместо селёдки, чтобы сохранить вкус и сделать блюдо полезнее?



Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» предложил несколько вариантов замены селедки в излюбленном новогоднем блюде.

«Всяческие разные виды лосося. Он может быть слабосолёным или запеченым, но, тем не менее, у него меньше соли, как правило, и больше полезных веществ», — отметил он.

По словам эксперта, в качестве альтернативы подойдет запечённый тунец. А если хочется совсем диетического варианта, можно обратиться к вегетарианским рецептам.

«В них используются свёкла или грибы. Еще иногда рыба заменяется авокадо», — поделился Бобровский.

Таким образом, экспериментируя с ингредиентами, можно приготовить более лёгкую и оригинальную версию любимого новогоднего блюда.

Анастасия Панченко

