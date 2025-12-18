«От лосося до авокадо»: Россиянам назвали диетическую альтернативу селедке в главном новогоднем салате

18 декабря 2025, 18:11

Диетолог Бобровский: в селедку под шубой вместо рыбы можно добавить авокадо

Фото: iStock/Olga Yakovleva

Любимый новогодний салат «сельдь под шубой» часто критикуют за обилие соли и майонеза. Но главный «виновник» калорийности — сама солёная рыба. Что положить в салат вместо селёдки, чтобы сохранить вкус и сделать блюдо полезнее?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» предложил несколько вариантов замены селедки в излюбленном новогоднем блюде.





«Всяческие разные виды лосося. Он может быть слабосолёным или запеченым, но, тем не менее, у него меньше соли, как правило, и больше полезных веществ», — отметил он.

«В них используются свёкла или грибы. Еще иногда рыба заменяется авокадо», — поделился Бобровский.