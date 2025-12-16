Диетолог дала советы по меню для новогоднего стола

16 декабря 2025, 14:40

Диетолог Джутова: колбасу в салатах лучше заменить отварной курицей

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Правильно подобранное меню для новогоднего стола и осознанный выбор напитков позволят встретить праздник в хорошем настроении. Об этом рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.





Она посоветовала вместо лимонадов выбирать овощные и смешанные соки, например, из моркови, огурца и имбиря. Но и их лучше разбавлять водой. Кроме того, можно пить несладкий домашний квас, травяные настои с мятой, шиповником и корицей.



Джутова также призвала покупать спиртные напитки в официальных магазинах.





«Даже качественный алкоголь следует употреблять умеренно, ограничиваясь одной-двумя порциями за вечер и чередуя их со стаканом воды», — предупредила эксперт в разговоре с «Известиями».

«Лидером по экстренным госпитализациям в праздники является острый панкреатит, который становится расплатой за обилие жирной пищи с алкоголем. Следом за ним идут обострение хронического гастрита, холецистита и желчнокаменной болезни — острая, копченая, маринованная пища, нарушение режима питания и алкоголь провоцируют их обострение и приступы», — уточнил Еделев.