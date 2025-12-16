Диетолог дала советы по меню для новогоднего стола
Диетолог Джутова: колбасу в салатах лучше заменить отварной курицей
Правильно подобранное меню для новогоднего стола и осознанный выбор напитков позволят встретить праздник в хорошем настроении. Об этом рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.
Она посоветовала вместо лимонадов выбирать овощные и смешанные соки, например, из моркови, огурца и имбиря. Но и их лучше разбавлять водой. Кроме того, можно пить несладкий домашний квас, травяные настои с мятой, шиповником и корицей.
Джутова также призвала покупать спиртные напитки в официальных магазинах.
«Даже качественный алкоголь следует употреблять умеренно, ограничиваясь одной-двумя порциями за вечер и чередуя их со стаканом воды», — предупредила эксперт в разговоре с «Известиями».
Для праздничного стола, по мнению Джутовой, отлично подойдут запечённая рыба с овощами, фаршированные перцы с гречкой, салаты с авокадо и семенами и домашний паштет из чечевицы. Майонез в салатах стоит заменить на классический йогурт, а колбасу — на отварную курицу.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев, рассказал Общественной Службе Новостей, что во время праздников часто страдают заболеваниями, связанными с пищеварительной системой, из-за обильных застолий.
«Лидером по экстренным госпитализациям в праздники является острый панкреатит, который становится расплатой за обилие жирной пищи с алкоголем. Следом за ним идут обострение хронического гастрита, холецистита и желчнокаменной болезни — острая, копченая, маринованная пища, нарушение режима питания и алкоголь провоцируют их обострение и приступы», — уточнил Еделев.
Кроме того, во время каникул отмечается рост случаев отравления и кишечных инфекций из-за употребления некачественных продуктов. Врач призвал соблюдать умеренность в еде и алкоголе, пить больше воды, а также избегать непроверенных и экзотических продуктов питания и сомнительной пиротехники.