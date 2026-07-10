Диетолог назвал «полупустой» овощ, способствующий похудению
Диетолог Пристанский: кабачком тоже можно злоупотребить
Кабачки — это ценный источник питательных веществ, который заслуживает особого места в нашем рационе благодаря многочисленным полезным свойствам. Они содержат множество витаминов и минералов, включая витамины А, Е, К, витамины группы В и фолиевую кислоту, витамин С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что кабачок очень полезен в момент снижения веса.
«Он на 95% состоит из воды и клетчатки, то есть почти полупустой продукт. В нём почти нет калорий как таковых, и за счёт этого мы можем добавить его в рацион столько, сколько хотим, тем самым заполнив пространство желудка и получив насыщение», — сказал он.
По словам эксперта, даже полезным продуктом можно злоупотребить, потому что все зависит от объема.
«Один из главных плюсов кабачка — его кулинарная пластичность, он дружит практически с любыми вкусами. Способов приготовления очень много, в разных культурах огромное количество разнообразных рецептов — вплоть до салатов, где куски кабачка панируются, обжариваются в корочку и добавляется кисло-сладкий соус, до традиционных кавказских закусок с тушёным, запечённым на огне», — добавил эксперт.
Особое внимание диетолог уделил способности кабачка впитывать ароматы: как костра, так и любых добавок. Ему можно придать почти любой вкус. В некоторых странах даже делают чуть ли не варенье из кабачков и баклажанов. Личная находка диетолога — болгарская лютеница.