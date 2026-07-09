«Проводник электрического тока»: Диетолог назвал целебные свойства популярного летнего овоща

09 июля 2026, 13:27

Диетолог Пристанский: кабачки полезны клетчаткой, калием и водой

Фото: iStock/Leptospira

В самом разгаре сезон кабачков — того самого овоща, который дачники обычно раздают соседям, а городские жители покупают на рынках за копейки. Но мало кто задумывается, что этот 95-процентный «водяной» плод способен закрыть суточную норму калия, снизить сахар и при этом почти не содержит калорий.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, главное в этом овоще — не доступность, а его уникальный состав и универсальность в кулинарии.





«Овощи всегда у нас являются источником клетчатки. Кабачок не исключение. Плюсом его является достаточно высокое содержание калия. То есть клетчатка, калий, вода — основа этого замечательного овоща», — сказал он.

«Если мы его добавляем в общий рацион, то тем самым снижаем уровень сахара и поддерживаем непосредственно мягкую мускулатуру кишечника. Калий регулирует мышечные сокращения не только на поверхностных мышцах, но и в мышцах сердца, регулирует давление. Мышца начинает использовать большее количество своего КПД, так как калий является проводником электрического тока, а фактически все мышцы у нас двигаются благодаря этому импульсу. Основной момент — работа нервной системы и сокращение сердечной мышцы», — отметил Пристанский.