Диетолог заступилась за майонез и рассказала о его неожиданной пользе

09 июля 2026, 11:05

Диетолог Медлин: У майонеза есть плюсы, которых нет у других соусов

Фото: iStock/tashka2000

Диетолог Софи Медлин опровергла утверждение о вреде покупного майонеза и рассказала о его неожиданной пользе. Об этом пишет Daily Mail.