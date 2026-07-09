Диетолог заступилась за майонез и рассказала о его неожиданной пользе
Диетолог Софи Медлин опровергла утверждение о вреде покупного майонеза и рассказала о его неожиданной пользе. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперт утверждает, что майонез уступает горчице и хумусу по своим характеристикам. В одной ложке этого соуса содержится 100 килокалорий, 10 граммов жира и отсутствует белок. Однако диетолог не считает майонез вредным продуктом, который обязательно нужно исключать из рациона.
По мнению специалиста, у майонеза есть преимущества, которых нет у других соусов. Например, он содержит ненасыщенные жиры, употребление которых вместо насыщенных жиров снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, майонез способствует усвоению жирорастворимых витаминов D, A, E и K. Они присутствуют в овощах, но без жиров не усваиваются, как отметила Медлин.
Диетолог подчеркнула, что наиболее полезен майонез с обычной долей жиров, а не его обезжиренные аналоги. Хотя такой продукт более калорийный, при умеренном потреблении он не вредит фигуре. Главное, на что следует обращать внимание, — это состав: важно, чтобы он включал натуральные ингредиенты, заключила специалист.
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