Диетолог дала пять советов для защиты от инфаркта и инсульта летом
Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Об этом пишет «Лента.ру».
Кондратенко подчеркнула важность поддержания гидратации на достаточном уровне: необходимо употреблять 40 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Кроме того, она рекомендовала придерживаться сбалансированного рациона. Диетолог уточнила, что летом следует увеличить потребление белка и фруктов, а потребление трансжиров и углеводов, напротив, лучше сократить.
Также специалист посоветовала выбирать свободную одежду из натуральных материалов. Кроме того, следует избегать перегрева и интенсивных физических нагрузок в самые знойные часы. В завершение Кондратенко напомнила о необходимости контролировать артериальное давление, принимать назначенные лекарства при наличии хронических заболеваний и своевременно обращаться к кардиологу при любых проблемах с сердечно-сосудистой системой.
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