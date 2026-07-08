Диетолог дала пять советов для защиты от инфаркта и инсульта летом

08 июля 2026, 14:26

Диетолог Кондратенко: Летом для защиты от инфаркта лучше ограничить углеводы

Фото: iStock/dragana991

Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Об этом пишет «Лента.ру».