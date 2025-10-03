Диетолог назвал пользу главного осеннего фрукта
Диетолог Пристанский: витамины B в хурме полностью восстанавливают организм
Яркая и сладкая хурма появляется на прилавках в октябре. Она считается продуктом, который поможет пережить осеннюю хандру, укрепив иммунитет.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что польза этого продукта комплексная.
«Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также там много витамина А, витаминов В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы», — сказал он.
По его словам, витамины группы В помогают лучше усваивать белок, что, в свою очередь, восстанавливает все тело. Роман Пристанский отметил, что терпкость хурмы не каждому по душе, поэтому можно самостоятельно сделать ее слаще, положив в обычный полиэтиленовый пакет в морозилку буквально часа на 2−3.
«Как только начнет немножечко твердеть, отправить в холодильник и там она замечательно дозреет. Сами витамины никуда не пропадут. По количеству минералов, витаминов, солей, сахара там будет вполне все то же самое», — заключил диетолог.