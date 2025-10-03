Диетолог назвал пользу главного осеннего фрукта

03 октября 2025, 12:10

Диетолог Пристанский: витамины B в хурме полностью восстанавливают организм

Фото: iStock/bhofack2

Яркая и сладкая хурма появляется на прилавках в октябре. Она считается продуктом, который поможет пережить осеннюю хандру, укрепив иммунитет.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что польза этого продукта комплексная.





«Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ. Также там много витамина А, витаминов В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы», — сказал он.

«Как только начнет немножечко твердеть, отправить в холодильник и там она замечательно дозреет. Сами витамины никуда не пропадут. По количеству минералов, витаминов, солей, сахара там будет вполне все то же самое», — заключил диетолог.