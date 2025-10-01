Врач рассказала, как восполнить витамины в организме с помощью продуктов

01 октября 2025, 16:29

Врач Басова: восполнить витамины в организме можно с помощью продуктов

оригинал Фото: iStock/Bohdan Bevz

Чтобы поддерживать здоровье ребенка в период учебного года и высоких нагрузок, важно сделать его рацион сбалансированным.





Заведующий отделом организации лечебного питания-врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с «Радио 1» порекомендовала обратить внимание на несколько ключевых элементов.





Йод для ума и энергии

«Йод поможет успеваемости ребенка. Больше всего его в морской рыбе, морепродуктах, йодированной соли», — сказала она.

Железо против усталости

«Для профилактики дефицита железа, который особенно актуален для подростков, в меню должны присутствовать: красное мясо (говядина) — не менее 2 раз в неделю, субпродукты (печень), продукты, богатые фолиевой кислотой (Витамин В9), томаты и зелень», — отметила эксперт.

Витамин D и Омега-3

«Солнечных дней в наших широтах мало, поэтому нужны к жирорастворимые витамины — например, сливочное масло или морская рыба», — пояснила Басова.