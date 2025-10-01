Врач рассказала, как восполнить витамины в организме с помощью продуктов
Чтобы поддерживать здоровье ребенка в период учебного года и высоких нагрузок, важно сделать его рацион сбалансированным.
Заведующий отделом организации лечебного питания-врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с «Радио 1» порекомендовала обратить внимание на несколько ключевых элементов.
- Йод для ума и энергии
«Йод поможет успеваемости ребенка. Больше всего его в морской рыбе, морепродуктах, йодированной соли», — сказала она.
- Железо против усталости
«Для профилактики дефицита железа, который особенно актуален для подростков, в меню должны присутствовать: красное мясо (говядина) — не менее 2 раз в неделю, субпродукты (печень), продукты, богатые фолиевой кислотой (Витамин В9), томаты и зелень», — отметила эксперт.
- Витамин D и Омега-3
«Солнечных дней в наших широтах мало, поэтому нужны к жирорастворимые витамины — например, сливочное масло или морская рыба», — пояснила Басова.
По ее словам, важно готовить пищу на 1-2 дня, так как при длительном хранении витамины в продуктах разрушаются.