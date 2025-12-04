Диетолог назвала безопасную норму мандаринов для детей и взрослых
Диетолог Соломатина: кислые мандарины раздражают ЖКТ
Невозможно представить зиму без ароматных мандаринов, которые так и манят. Однако всему должна быть мера, чтобы удовольствие не превратилось во вред.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» предупредила, что даже самый полезный фрукт при чрезмерном употреблении может навредить.
«Ключевое правило — умеренность и учет индивидуальных особенностей. Лучше распределить количество: не больше одного-двух мандаринов за раз. А некоторым рекомендуется и не больше двух в день. Все равно в этом фрукте много сахара», — сказала она.
По ее словам, особую осторожность нужно проявлять людям с проблемами ЖКТ.
«Кислые мандарины могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Это как сделать пилинг на воспаленную поврежденную ткань — останутся обострения, будет больно. Поэтому в этом отношении нужно быть очень аккуратным», — отметила диетолог.
Соломатина добавила, что детям до трёх лет рекомендуется в день только пару долек.
«Детям дошкольного возраста можно половинку мандарина дать. Необходимо смотреть на переносимость, естественно», — резюмировала эксперт.