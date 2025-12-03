Диетолог раскрыла, влияет ли «сладкий» желатин из мармелада на суставы

03 декабря 2025, 12:43

Диетолог Павлюк: в мармеладе вместе с желатином идет сахар

Фото: iStock/NataliPopova

Мармелад многие считают более приятной альтернативой холодцу в вопросе «желатиновой» поддержки организма. Но работает ли это?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что здесь важно проверять состав продукта.





«Мармелад бывает на агар-агаре и на желатине. Первый — растительный загуститель, и для суставов он бесполезен, а потенциальная польза — именно во втором. Желатирующее вещество содержит аминокислоты, а это белковая часть нашего рациона», — отметила она.

«4,8 грамма желатина — это совсем чуть-чуть. Для человека, который и так ест достаточно мяса, рыбы и творога, это капля в море. Однако для тех, у кого в рационе мало белковой пищи, это может стать небольшим, но полезным дополнением», — объяснила Павлюк.