Диетолог раскрыла, влияет ли «сладкий» желатин из мармелада на суставы
Диетолог Павлюк: в мармеладе вместе с желатином идет сахар
Мармелад многие считают более приятной альтернативой холодцу в вопросе «желатиновой» поддержки организма. Но работает ли это?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что здесь важно проверять состав продукта.
«Мармелад бывает на агар-агаре и на желатине. Первый — растительный загуститель, и для суставов он бесполезен, а потенциальная польза — именно во втором. Желатирующее вещество содержит аминокислоты, а это белковая часть нашего рациона», — отметила она.
По ее словам, даже если вы нашли правильный мармелад, не стоит ждать чуда, потому что количества работающего вещества в нем очень мало.
«4,8 грамма желатина — это совсем чуть-чуть. Для человека, который и так ест достаточно мяса, рыбы и творога, это капля в море. Однако для тех, у кого в рационе мало белковой пищи, это может стать небольшим, но полезным дополнением», — объяснила Павлюк.
Она добавила, что мармелад на желатине — не панацея, а просто один из возможных, и далеко не самый эффективных, источников специфических аминокислот. Главный его минус — он часто идет в паре с большим количеством сахара.