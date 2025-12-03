Срывы и болезни: диетолог предупредила о последствиях предновогодних диет

03 декабря 2025, 13:53

Диетолог Пичугина: строгая диета перед Новым годом может разрушить иммунитет

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Попытка похудеть к Новому году с помощью строгой диеты может привести к опасному перееданию за праздничным столом и делает человека более подверженным вирусным заболеваниям. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба ведомства.





«Голодная» диета неизбежно ведёт к срыву, так как организму необходимо восполнить искусственно вызванный дефицит питательных веществ.





«Самая надёжная защита от таких срывов — полноценные завтраки, обеды и ужины в преддверии праздников — самая надежная защита от таких срывов. Организм не будет подавать сигналы о нехватке макро- и микроэлементов, и у вас не появится желание наверстать упущенное», — объяснила Инна Пичугина.

«Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Кроме того, для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, а также пробиотики, витамины и микроэлементы», — подчеркнула диетолог.