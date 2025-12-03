Срывы и болезни: диетолог предупредила о последствиях предновогодних диет
Диетолог Пичугина: строгая диета перед Новым годом может разрушить иммунитет
Попытка похудеть к Новому году с помощью строгой диеты может привести к опасному перееданию за праздничным столом и делает человека более подверженным вирусным заболеваниям. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба ведомства.
«Голодная» диета неизбежно ведёт к срыву, так как организму необходимо восполнить искусственно вызванный дефицит питательных веществ.
«Самая надёжная защита от таких срывов — полноценные завтраки, обеды и ужины в преддверии праздников — самая надежная защита от таких срывов. Организм не будет подавать сигналы о нехватке макро- и микроэлементов, и у вас не появится желание наверстать упущенное», — объяснила Инна Пичугина.Она добавила, что ещё одной значительной угрозой для здоровья при жёсткой диете является снижение иммунитета.
«Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Кроме того, для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, а также пробиотики, витамины и микроэлементы», — подчеркнула диетолог.При этом уменьшить количество потребляемых калорий можно без вреда для здоровья. И даже сделать менее вредным новогоднее застолье. Для этого эксперт посоветовала не жарить птицу, мясо или рыбу, а запекать в духовке, салаты делать с большим количеством овощей и заправлять не майонезом, а натуральными йогуртами, сметаной, соком лайма или горчицей. Кроме того, лучше исключить из рациона сладкую газировку и пакетированные соки.