Диетолог назвала два неочевидных продукта, которые помогут очистить организм от «мусора»

10 июля 2025, 11:05

Диетолог Мойсенко: лимон и лайм ощелачивают организм и помогают ему в работе

Фото: istockphoto/ChristinLola

Вода с лимоном — любимый напиток многих, многие с него начинают день, выпивая до завтрака. Но какая в этом польза?





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» назвала два продукта, которые помогают очистить организм.





«Лимон и лайм — единственные два фрукта, которые не закисляют, а ощелачивают организм. Они попадают в желудок, усиливают там выработку соляной кислоты, которая хорошо переваривает белковую массу. Это ведет к ферментообразованию, пепсин расщепляет, и образуется ощелачивание внутренних сред организма и кишечника», — пояснила она.

«Важный фактор очищения организма — вода. Не должно быть никакого крепкого чая. Можно пить желчегонные травы, почечный чай, различные травяные настои, сделанные своими руками», — добавила она.