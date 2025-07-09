Россиянам рассказали о полезных свойствах антиоксидантов

09 июля 2025, 15:37

Нутрициолог Сергеева: в рационе обязательно должны присутствовать антиоксиданты

Фото: iStock/Whitestorm

В жаркую погоду люди часто испытывают обезвоживание, из-за чего ускоряется старение кожи, происходит истощение ресурсов организма и потеря энергии. Об этом рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.





По словам эксперта, в рационе обязательно должны быть антиоксиданты, поскольку они положительно влияют на общее здоровье организма.





«Антиоксиданты – это молекулы-защитники, которые нейтрализуют свободные радикалы, противостоят окислительному стрессу и восстанавливают клетки. А летом как раз есть большое разнообразие продуктов, содержащих антиоксиданты», — рассказала Сергеева в беседе с RuNews24.ru.