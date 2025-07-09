Россиянам рассказали о полезных свойствах антиоксидантов
Нутрициолог Сергеева: в рационе обязательно должны присутствовать антиоксиданты
В жаркую погоду люди часто испытывают обезвоживание, из-за чего ускоряется старение кожи, происходит истощение ресурсов организма и потеря энергии. Об этом рассказала семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева.
По словам эксперта, в рационе обязательно должны быть антиоксиданты, поскольку они положительно влияют на общее здоровье организма.
«Антиоксиданты – это молекулы-защитники, которые нейтрализуют свободные радикалы, противостоят окислительному стрессу и восстанавливают клетки. А летом как раз есть большое разнообразие продуктов, содержащих антиоксиданты», — рассказала Сергеева в беседе с RuNews24.ru.
Она отметила, что антиоксиданты защищают кожу от фотостарения, укрепляют общий иммунитет, поддерживают работу сердца и сосудов, а также помогают сохранить молодость. Они содержатся в овощах, фруктах, ягодах и зелени.
Сергеева добавила, что тарелка при каждом приеме пищи должна наполовину состоять из овощей, листового салата, горсти ягод и фруктов.