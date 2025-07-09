Диетолог назвала неожиданную опасность красного мяса в летний период

09 июля 2025, 11:17

Диетолог Мойсенко: красное мясо летом ускоряет старение

Фото: istockphoto/puhhha

Летом, когда хочется в большей степени легкий продуктов, люди зачастую переходят на чистое питание, таким образом помогая своему организму избавиться от «накопившегося мусора». А многие устраивают себе детоксы — как на один день, так и на продолжительное время.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в летний период из рациона лучше исключить красное мясо.





«Особенно в период сильной жары людям 50+ лет. Красное мясо разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению, замедлению и усилению апоптоза, то есть клетки погибают», — сказала она.

«Это все тяжелые овощи, они закисляют организм. Также к этой группе причисляется щавель и шпинат. Можно приготовить свекольник, и весь день его употреблять, либо суп из кабачков, брокколи, цветной капусты. Смузи из ягод тоже подойдут», — посоветовала эксперт.

«Приветствуется баня, сауна — очищение через кожу это тоже детоксикация», — заключила Мойсенко.