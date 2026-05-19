Диетолог назвала главные принципы здорового питания

19 мая 2026, 11:09

Диетолог Королева: питание должно быть дробным

Фото: iStock/udra

Базовое питание — это не синоним однообразия. Если вы неделями и месяцами едите одни и те же продукты, думая, что организм «привык», вы рискуете столкнуться с отсроченной реакцией: от вздутия до снижения иммунитета.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала базовые правила здорового режима.





«Питание действительно должно быть дробным: четыре-пять приёмов пищи — это обязательный режим. После семи мы не едим. Могут быть и перекусы, особенно, когда человек поздно заканчивает. Перекус вечером может быть, но он должен быть лаконичным», — сказала она.

«Стартовать надо, исходя из состояния здоровья человека, его веса, запросов организма по работе всех систем, отсутствия или наличия аутоиммунных заболеваний и любых воспалительных процессов на момент обращения к доктору», — напомнила она.