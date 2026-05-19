Диетолог назвала главные принципы здорового питания
Базовое питание — это не синоним однообразия. Если вы неделями и месяцами едите одни и те же продукты, думая, что организм «привык», вы рискуете столкнуться с отсроченной реакцией: от вздутия до снижения иммунитета.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала базовые правила здорового режима.
«Питание действительно должно быть дробным: четыре-пять приёмов пищи — это обязательный режим. После семи мы не едим. Могут быть и перекусы, особенно, когда человек поздно заканчивает. Перекус вечером может быть, но он должен быть лаконичным», — сказала она.
По словам эксперта, никакие общие рекомендации не работают без учёта индивидуальности.
«Стартовать надо, исходя из состояния здоровья человека, его веса, запросов организма по работе всех систем, отсутствия или наличия аутоиммунных заболеваний и любых воспалительных процессов на момент обращения к доктору», — напомнила она.
Она добавила, что питание должно быть разнообразным: один и тот же продукт не должен появляться на столе чаще двух раз в неделю, а зерновые лучше чередовать по 4–5 видов за полторы недели.