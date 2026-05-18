Диетолог призвала желающих похудеть отказаться от авокадо и яиц на завтрак
Диетолог Шейла Дотес призвала желающих снизить вес людей отказаться от популярного и считающегося полезным для здоровья варианта завтрака. Об этом пишет издание La Razon.
Дотес порекомендовала группе людей, стремящихся похудеть, исключить из утреннего меню авокадо и яйца. Эти продукты, несмотря на свою питательность и высокое содержание полезных жиров и белка, также отличаются высокой калорийностью, что затрудняет процесс снижения веса, пояснила специалист.
Врач подчеркнула, что для успешного похудения необходимо создать дефицит калорий. В качестве альтернативы завтраку она предложила смузи, приготовленный из протеинового порошка, молока и фруктов. Такой вариант позволяет увеличить потребление белка при снижении общей калорийности рациона, заключила диетолог.
Читайте также: