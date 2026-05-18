Диетолог рассказала, чем чревато однообразное питание

18 мая 2026, 18:11

Диетолог Королева: один продукт может повторяться не чаще двух раз в неделю

Многие люди находят «идеальную» систему питания и держатся за неё годами, искренне веря, что раз организм не бунтует, значит, всё правильно. Однако специалисты предупреждают: отсутствие симптомов сегодня не гарантирует их отсутствия завтра. Внезапное вздутие, сыпь, снижение иммунитета или вялость могут оказаться отсроченным ответом на слишком долгое однообразие на тарелке — особенно в самый важный приём пищи.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что иногда человек садится на рекомендованное питание и какое-то время чувствует себя хорошо, но спустя недели или месяцы внезапно возникает дискомфорт — например, после завтрака начинает пучить, хотя состав завтрака не менялся.





«Чтобы составлять рацион, нужно изучить организм, обратиться к специалисту, посмотреть все особенности, противопоказания. Самый ответственный из приёмов пищи — завтрак. Человек после сна и в преддверии предстоящего дня должен получить все необходимые компоненты, дабы запустить и поддержать скорость обмена», — сказала она.

«Многие думают, что проблемы с питанием ограничиваются тяжестью и газами. На самом деле спектр гораздо шире. Люди обращаются даже при наличии кожной сыпи, низкого иммунитета. То есть это не только желудочно-кишечный тракт и его нюансы, но и любые заболевания аутоиммунного характера, в том числе, могут быть связаны с некорректным питанием, употреблением в пищу тех продуктов, которые вопреки будут организму. Также симптомами могут быть необъяснимая усталость и частые простуды», — объяснила Королева.