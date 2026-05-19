Диетолог объяснила, как превратить окрошку в полезное для здоровья блюдо
Если привнести небольшие изменения в рецепт окрошки, ее можно с легкостью превратить в более полезное блюдо. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.
Чтобы блюдо стало более здоровым, врач рекомендует заменить традиционные ингредиенты на более «правильные». Вместо колбасы лучше взять отварное мясо — куриное филе, индейку, постную говядину, телятину или язык. Это снизит калорийность и повысит содержание белка.
Сладкий квас (промышленный или домашний) использовать не обязательно. Лучше взять для основы маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду — так уменьшится количество углеводов и простых сахаров.
Для заправки подойдёт натуральный йогурт или маложирная сметана. Также важно класть меньше картошки и больше разнообразных овощей, включая листовую зелень.
