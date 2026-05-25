Диетолог назвала летний продукт, влияющий на мужскую репродуктивность

25 мая 2026, 12:10

Диетолог Королева: ликопин в арбузе влияет на мужскую репродуктивность

Красный, сочный, прохладный. Арбуз ассоциируется с шумными пикниками и детством. Но за способностью утолять жажду скрывается мощная биохимия. Оказывается, этот полосатый плод способен защитить сердце, улучшить мужское здоровье и заменить половину аптечки антиоксидантов.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что арбуз содержит антиоксиданты и большое количество витаминов.





«Он имеет в составе ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. Также там есть витамины группы B и C, что обязательно должно быть в нашем рационе», — сказала она.

«Арбуз должен быть свежим. Бачок (земляное пятно) должен быть светло-коричневого цвета, а хвостик — немножко подсохший. Именно по этим критериям мы подбираем для себя уже созревший арбуз, не наколотый», — посоветовала Королева.