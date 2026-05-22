«Минус 2 килограмма за 2 дня»: Диетолог назвала летнюю ягоду, которая поможет в снижении веса

22 мая 2026, 12:16

Диетолог Королева: за 2 дня на арбузе можно потерять 2 килограмма веса

Арбуз — не просто ягода, а главный символ лета и беззаботного августовского вечера. Но что мы знаем о нём, кроме того, что он сладкий и красный внутри?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала арбуз прекрасным продуктом для разгрузочного дня.





«Полтора килограмма мякоти качественного арбуза можно поделить на шесть приёмов в течение дня. И рассасывая кусочек за кусочком, получить хороший результат по снижению веса, если мы при этом не будем использовать никакие другие продукты», — сказала она.

«Два дня на арбузе — это минус два и больше килограмма лишнего веса. Но арбуз нужно рассматривать как продукт, а не как источник питья», — резюмировала Королева.