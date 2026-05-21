«Лекарство от стресса»: Диетолог рассказал, какие продукты помогут на ЕГЭ

21 мая 2026, 16:11

Диетолог Пристанский: на ЕГЭ помогут шоколад и зеленый чай

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Выпускникам официально разрешили на ЕГЭ брать шоколад, банан, питьевой йогурт и негазированную воду. Однако, по мнению диетологов, этот список морально устарел ещё до начала экзаменационной кампании.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема любого экзамена — не голод, а стресс. Именно с ним должен бороться правильный перекус.





«Разрешенные продукты из списка не пахнут, то есть не смогут помешать другим людям сдавать экзамен. К тому же они насыщены углеводами, которые являются главным источником энергии. Это должно обеспечить ребёнка силами на период сдачи экзаменов», — сказал он.

«Для подростка это достаточно неприятный момент в жизни, стрессовый. Шоколадку внесли в этот список, чтобы снизить градус. Я бы еще добавил зеленый чай. По своему составу мне очень сильно импонирует обычный классический китайский зелёный чай. В нём есть и кофеин, и тианин, и дубильные вещества, которые благотворно влияют на нервную систему в данный момент», — посоветовал Пристанский.

«Помните, лет пять назад был очень популярен глицин? Его ели килограммами, чтобы якобы всё выучить перед экзаменом. Но это лишь один кирпичик из 27 аминокислот. С помощью еды вы не выучите материал — это глупости», — отметил нутрициолог.