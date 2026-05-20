Диетолог рассказала, как превратить окрошку в полезное блюдо

20 мая 2026, 15:36

Диетолог Макиша: окрошку лучше заправлять кефиром

Замена некоторых ингредиентов и правильная заправка сделают окрошку диетическим блюдом. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.





По ее словам, полезнее всего заправлять окрошку кефиром и минеральной водой, при этом от покупного кваса лучше полностью отказаться, поскольку в нем содержится большое количество сахара.





«Худеющие могут использовать для заправки окрошки вместо кефира сыворотку. Она более легкая и содержит витамины, аминокислоты и полезные микроэлементы», — отметила Макиша в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Сейчас разрешено производить квас по технологии только незавершенного спиртового брожения, а для регулирования кислотности напитка добавляются готовые органические кислоты — молочная или лимонная. Кислоты, в случае их применения, должны быть указаны в составе продукта на упаковке», — объяснили в организации.