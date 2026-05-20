Диетолог рассказала, как превратить окрошку в полезное блюдо
Замена некоторых ингредиентов и правильная заправка сделают окрошку диетическим блюдом. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.
По ее словам, полезнее всего заправлять окрошку кефиром и минеральной водой, при этом от покупного кваса лучше полностью отказаться, поскольку в нем содержится большое количество сахара.
«Худеющие могут использовать для заправки окрошки вместо кефира сыворотку. Она более легкая и содержит витамины, аминокислоты и полезные микроэлементы», — отметила Макиша в разговоре с «Вечерней Москвой».
Чтобы сделать окрошку более полезной диетолог порекомендовала заменить колбасу на куриную грудку, а картошку — на цветную капусту.
Тем временем в Роскачестве специально для RT уточнили, что классический квас с традиционным вкусом изготавливается из квасного сусла или продуктов его переработки при помощи дрожжей и молочнокислых бактерий.
«Сейчас разрешено производить квас по технологии только незавершенного спиртового брожения, а для регулирования кислотности напитка добавляются готовые органические кислоты — молочная или лимонная. Кислоты, в случае их применения, должны быть указаны в составе продукта на упаковке», — объяснили в организации.
Там добавили, что для приготовления кваса могут также использоваться зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-ароматическое сырье и продукты его переработки, а также сахар, мед, соль, дрожжи и молочнокислые бактерии. Однако консервантов и подсластителей, а также искусственных ароматизаторов и красителей в этом напитке быть не должно, предупредили в ведомстве.