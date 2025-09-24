Диетолог назвала лучшее блюдо, спасающее от осенней хандры и простуд

24 сентября 2025, 16:51

Диетолог Мойсенко: горячая тарелка с супом спасет от осенней хандры и простуд

Фото: istockphoto/AnnaPustynnikova

Летние салаты уступают место горячим супам, а дачный сезон — заготовкам. Как грамотно построить осенний рацион, чтобы согреться, поддержать иммунитет и при этом не разорить семейный бюджет?





Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что с наступлением холодов организм интуитивно требует другой пищи: если летом актуальны легкие салаты и холодные напитки, то осенью на первый план выходят согревающие и сытные блюда.





«Сейчас подешевела морковка, картошка, лук, поэтому воспользуйтесь такой возможностью, сделайте некие запасы. Это даст вам возможность быстро, качественно и очень дешево готовить пищу», — посоветовала специалист.

«Летом в жаркие дни не хочется есть ничего горячего, но с наступлением холодов хочется супчика горячего», — соглашается эксперт.