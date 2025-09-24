Диетолог назвала лучшее блюдо, спасающее от осенней хандры и простуд
Летние салаты уступают место горячим супам, а дачный сезон — заготовкам. Как грамотно построить осенний рацион, чтобы согреться, поддержать иммунитет и при этом не разорить семейный бюджет?
Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что с наступлением холодов организм интуитивно требует другой пищи: если летом актуальны легкие салаты и холодные напитки, то осенью на первый план выходят согревающие и сытные блюда.
«Сейчас подешевела морковка, картошка, лук, поэтому воспользуйтесь такой возможностью, сделайте некие запасы. Это даст вам возможность быстро, качественно и очень дешево готовить пищу», — посоветовала специалист.
Такой подход сделает рацион, по ее мнению, рациональным и экономным. Основой для обедов и ужинов могут стать супы, рагу и запеканки из простых и знакомых продуктов. Это не только выгодно, но и физиологически оправдано.
«Летом в жаркие дни не хочется есть ничего горячего, но с наступлением холодов хочется супчика горячего», — соглашается эксперт.
Диетолог добавила, что осеннее питание — это стратегия, основанная на сезонности, простоте приготовления и заботе о собственном организме. Горячая тарелка супа из собственных запасов становится не просто обедом, а лучшим лекарством от осенней хандры и простуд.