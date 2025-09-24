Диетолог рассказала, как правильно «запустить» организм в холода

24 сентября 2025, 16:27

Диетолог Мойсенко: пища осенью должны быть теплой, горячей и подсоленной

Фото: istockphoto/NataKor

Сокращение светового дня и похолодание — серьезный стресс для организма. Как скорректировать самый важный прием пищи, чтобы оставаться энергичным и здоровым?





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что осенний завтрак должен быть не просто полезным, а еще теплым, соленым и достаточно жирным. Также он должен состоять из сбалансированной комбинации белков, жиров и клетчатки.





«Пища должны быть очень теплая, почти горячая, подсоленная, с жирами в достаточном количестве. Это важно для того, чтобы разбудить печень, желчный пузырь и заставить его выбросить порцию желчи, накопленной за ночь», — подчеркнула эксперт.

«Отдельное внимание стоит уделить жирам — это авокадо, оливки, кусочек селедочки, икра, печень трески. Там есть не только витамины группы В, но и сильнейшие антиоксиданты», — сказала Мойсенко.

