Россиян предупредили об опасности самолечения
Терапевт Харлов призвал россиян не заниматься самолечением
Люди могут спутать боль в животе или температуру у ребёнка с простым недомоганием, однако некоторые состояния требуют немедленной диагностики и медицинской помощи. Об этом предупредил врач-терапевт, автор Telegram-канала «Эй, Толстый!» и YouTube-канала «Доктор Ник» Никита Харлов.
Он подчеркнул, что особенно опасны острые состояния, которые легко принять за менее серьёзные проблемы.
«Например, аппендицит у ребенка проявляется повышенной температурой, лихорадкой и сильной болью в животе. Эти симптомы легко принять за обычное пищевое отравление, и откладывание визита к врачу в такой ситуации крайне опасно», — пояснил Харлов в беседе с Pravda.Ru.
Он призвал проявлять осторожность даже при относительно лёгких заболеваниях. По его словам, насторожить должны затяжной кашель, головная боль или повышенная температура, которые сохраняются дольше обычного.
Харлов обратил внимание, что необходимо уметь оценивать состояние своего здоровья и своевременно обращаться к врачам, а не лечиться самостоятельно.
Тем временем врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко предупредила в разговоре с «Москвой 24», что самолечение мухоморами может привести к нарушению работы мозга и остановке сердца.
Некоторые используют эти ядовитые грибы для приготовления настоек и мазей, которыми пытаются вылечить боли в суставах и кожные воспаления.
«Мухоморы содержат мусцимол — вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В итоге возможен летальный исход», — пояснила эксперт.
Романенко призвала не заниматься сомнительным самолечением, а обращаться к профильным специалистам.