Россиян предупредили об опасности самолечения

22 сентября 2025, 17:43

Терапевт Харлов призвал россиян не заниматься самолечением

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

Люди могут спутать боль в животе или температуру у ребёнка с простым недомоганием, однако некоторые состояния требуют немедленной диагностики и медицинской помощи. Об этом предупредил врач-терапевт, автор Telegram-канала «Эй, Толстый!» и YouTube-канала «Доктор Ник» Никита Харлов.





Он подчеркнул, что особенно опасны острые состояния, которые легко принять за менее серьёзные проблемы.





«Например, аппендицит у ребенка проявляется повышенной температурой, лихорадкой и сильной болью в животе. Эти симптомы легко принять за обычное пищевое отравление, и откладывание визита к врачу в такой ситуации крайне опасно», — пояснил Харлов в беседе с Pravda.Ru.

«Мухоморы содержат мусцимол — вещество, которое вызывает галлюцинации, активируя нервную систему. При этом оно способно оказывать крайне токсичное действие, приводя к нарушению работы мозга, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В итоге возможен летальный исход», — пояснила эксперт.