Диетолог назвала напитки, которые утоляют жажду летом и помогают организму

13 июня 2025, 12:32

Диетолог Мойсенко: травяные чаи и кисломолочные продукты помогают утолить жажду

Фото: iStock/mescioglu

Летом, в период зноя и духоты, хочется себя спасти чем-нибудь прохладным, однако специалисты не рекомендуют пить холодные напитки. Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в жару можно пить горячий чай.









«Это хорошо и правильно, потому что горячие жидкости расширяют сосуды, усиливают потоотделение, что охлаждает тело и оберегает нас от перегрева», — объяснила она.

«С мятой, с чабрецом, ромашкой, смородиновыми или клубничными листьями», — порекомендовала эксперт.

«Они в своем составе имеют очень хороший набор микроэлементов, который поступает в клетку и поддерживает нормальное давление на уровне клетки. Там есть также магний, калий, которые будут обеспечивать стабильную работу сердечно-сосудистой системы. Кисломолочные напитки зачастую могут заменить частично приём пищи», — объяснила специалист.