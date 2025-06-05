Диетолог предупредила об опасности сыров с плесенью
Диетолог Соломатина: Сыры с благородной плесенью не вредят организму
Неправильное хранение сыров с плесенью может обернуться повышенным грибковым ростом в организме и листериозом. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Сыры с благородной плесенью не вредят организму. Однако при повышенном грибковом росте в организме (например, кандиде) такие продукты лучше не употреблять. В противном случае грибки в сыре вступят во взаимодействие с патогенными бактериями, и течение заболевания может усугубиться», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Она также предупредила, что при окончании срока годности в сыр с плесенью могут попасть бактерии, например, листерии, которые вызывают инфекционное заболевание.
В свою очередь врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Газете.Ru», что ягоды стоит хорошенько помыть, прежде чем съесть, поскольку увеличивается вероятность заразиться сальмонеллезом, кишечной палочкой и гельминтозом.
«Сальмонеллез отличает резкое начало в течение 12 часов после употребления зараженных ягод, высокая температура, тошнота, рвота, жидкий пенистый стул, часто зеленоватый», — пояснила Очинская.Съев немытые ягоды, можно заразиться аскаридозом, который проявляется повышенной температурой тела, болями в животе, тошнотой и высыпаниями на коже.
Очинская призвала обязательно мыть ягоду перед употреблением, а лучше замочить на 20 минут, после чего промыть проточной водой.