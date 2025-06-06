Диетолог назвала неожиданный продукт, помогающий мужскому здоровью

06 июня 2025, 11:17

Диетолог Павлюк: витамин А в томатной пасте помогает мужскому здоровью

Фото: iStock/mescioglu

Томатная паста никогда не теряла своей актуальности, а сейчас, когда люди стали серьезнее относиться к своему питанию, стала особенно популярна.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что в томатной пасте, сделанной способом пюрирования, много необходимых полезных веществ.





«Там содержится ликопин — одна из форм витамина А растительного вида. Она в пюрированном и приготовленном виде усваивается лучше. Очень полезно для мужского здоровья, для предстательной железы. К тому же, витамин А — это антиоксидант, который поддерживает иммунитет слизистых. Особенно проблема дефицита А у тех, кто часто болеет», — объяснила эксперт.

«Если покупная паста, то нужно смотреть на количество сахара в составе», — завершила диетолог Павлюк.