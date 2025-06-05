Диетолог предупредила об опасности кетчупа

05 июня 2025, 18:52

Диетолог Дианова: в кетчупе содержится много сахара и соли

Фото: iStock/sergeyryzhov

Кетчуп содержит много сахара и повышает уровень глюкозы, а также вызывает привыкание у детей. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.







«Количество сахара в составе зависит от производителя. Поэтому важно читать состав продукта, особенно людям с диабетом. Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым», — рассказала Дианова в беседе с «Москвой 24».