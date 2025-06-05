Диетолог предупредила об опасности кетчупа
Диетолог Дианова: в кетчупе содержится много сахара и соли
Кетчуп содержит много сахара и повышает уровень глюкозы, а также вызывает привыкание у детей. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«Количество сахара в составе зависит от производителя. Поэтому важно читать состав продукта, особенно людям с диабетом. Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым», — рассказала Дианова в беседе с «Москвой 24».
Она напомнила, что соус делают на основе томатов, а это значит, что его употребление может вызвать изжогу.
Детей стоит ограничивать в потреблении кетчупа, так как они быстро привыкают к яркому вкусу и начинают добавлять соус во все блюда.
В день можно съедать не более двух столовых ложек кетчупа, заключила эксперт.
В свою очередь гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT, что кетчуп является лидером по содержанию сахара и соли. В него также иногда добавляют красители, ароматизаторы и консерванты, которые могут вызвать аллергию.
При этом полностью от кетчупа отказываться не надо, уточнила специалист. Кашух призвала соблюдать меру при его употреблении и выбирать соус, где содержатся только томаты, уксус, специи и соль.