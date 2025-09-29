Марина Крайник: Похудение начинается с головы, а не с тарелки

29 сентября 2025, 14:59

Фото: iStock/Dacharlie

Стресс, скука и тревога часто приводят к перееданию. Об этом предупредила эксперт по снижению веса Марина Крайник.





По словам эксперта, всеми нашими поступками и мыслями руководят сознательное и бессознательное. Более 80% мотивов и желаний диктуются инстинктами, психологическими травмами, предубеждениями и стереотипами.





«Бывает, что человек всеми силами старается похудеть: и питание свое изменил, и режим приема пищи отрегулировал, и отказался от ночных трапез, и фитнесом занялся, а лишний вес упорно стоит на месте или постоянно прыгает, не позволяя расслабиться. Какая-то непреодолимая сила удерживает его в привычной весовой категории», — отметила Крайник в беседе с RuNews24.ru.