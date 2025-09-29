Марина Крайник: Похудение начинается с головы, а не с тарелки
Стресс, скука и тревога часто приводят к перееданию. Об этом предупредила эксперт по снижению веса Марина Крайник.
По словам эксперта, всеми нашими поступками и мыслями руководят сознательное и бессознательное. Более 80% мотивов и желаний диктуются инстинктами, психологическими травмами, предубеждениями и стереотипами.
«Бывает, что человек всеми силами старается похудеть: и питание свое изменил, и режим приема пищи отрегулировал, и отказался от ночных трапез, и фитнесом занялся, а лишний вес упорно стоит на месте или постоянно прыгает, не позволяя расслабиться. Какая-то непреодолимая сила удерживает его в привычной весовой категории», — отметила Крайник в беседе с RuNews24.ru.
Она пояснила, что это может происходить из-за того, что человек не достиг внутренней гармонии и не навёл порядок в своих мыслях.
Так, специалист порекомендовала написать на бумаге 30 убеждений, которые могут препятствовать стройности: «стройнеть сложно», «у меня в роду все полные» и так далее. А напротив каждого из них стоит записать альтернативу.
Кроме того, Крайник посоветовала отметить, что конкретно запускает процесс переедания, это могут быть эмоции, место, люди или время суток, заменить сладкое на сухофрукты или стакан йогурта, соблюдать режим сна и отдыха, заниматься физическими нагрузками.
Похудение начинается не с тарелки, а с головы, заключила эксперт.