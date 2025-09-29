Сок против иммунитета: Врач неожиданно раскритиковал нововведения в школьном рационе

29 сентября 2025, 18:24

Врач Соломатина: сок в школьном рационе не пойдет на пользу иммунитету

Фото: Istock/M-Production

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил дополнить школьный рацион ежедневной порцией сока с октября по март для укрепления иммунитета в сезон простуд. Инициатива направлена на борьбу с гиповитаминозом и ОРВИ. Однако эксперт в области диетологии считает эту затею не только бесполезной, но и потенциально вредной для детского здоровья.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что самое опасное в соках — высокий уровень сахара.





«Даже в яблочном соке в среднем 6 ложек сахара, в виноградном — 8, в апельсиновом — 5», — сказала она.

«Фруктоза дает большее чувство энергетического голода. Например, что-то шоколадное захочется съесть», — пояснила Соломатина.

«Лучше давать ребёнку тогда целиком тот же фрукт или тот же овощ. В качестве альтернативных и более эффективных источников витамина С можно пить морсы из шиповника, смородины или киви», — посоветовала собеседница.