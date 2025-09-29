Сок против иммунитета: Врач неожиданно раскритиковал нововведения в школьном рационе
Врач Соломатина: сок в школьном рационе не пойдет на пользу иммунитету
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил дополнить школьный рацион ежедневной порцией сока с октября по март для укрепления иммунитета в сезон простуд. Инициатива направлена на борьбу с гиповитаминозом и ОРВИ. Однако эксперт в области диетологии считает эту затею не только бесполезной, но и потенциально вредной для детского здоровья.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что самое опасное в соках — высокий уровень сахара.
«Даже в яблочном соке в среднем 6 ложек сахара, в виноградном — 8, в апельсиновом — 5», — сказала она.
Диетолог обратила внимание, что проблема не только в самом сахаре, но и в его виде. Фруктоза из сока, не сдерживаемая клетчаткой, несет отдельные риски.
«Фруктоза дает большее чувство энергетического голода. Например, что-то шоколадное захочется съесть», — пояснила Соломатина.
Она добавила, что соки — не самый богатый источник полезных веществ. Гораздо ценнее для иммунитета пищевые волокна из цельных фруктов и овощей, которые служат пищей для микрофлоры кишечника, напрямую влияющей на иммунитет.
«Лучше давать ребёнку тогда целиком тот же фрукт или тот же овощ. В качестве альтернативных и более эффективных источников витамина С можно пить морсы из шиповника, смородины или киви», — посоветовала собеседница.