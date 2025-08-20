Диетолог назвала неочевидную пользу ананаса
Диетолог Королева: ананас снижает тягу к сладкому
Ананас — продукт, который многие использует вместо сладкого. Также врачи утверждают, что он может уменьшить боль во время менструального цикла.
Врач-диетолог, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» объяснила, что в ананасах есть прекрасный бромелайн, который регулирует аппетит и позволяет нам не съесть много сладкого.
«Ананас регулирует аппетит. В нем очень много полезных пищевых волокон, сладких молекул природного характера, витаминов, минеральные веществ. Витамина С очень много в этом продукте», — объяснила она.
По словам диетолога, ананас снижает тягу к сладким продуктам.
«Он обладает низким гликемическим индексом, поэтому позволяет людям ограничить себя относительно дополнительных источников простого сахара», — заключила Королева.