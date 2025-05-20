Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение

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Правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова.
«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала Майгурова «Газете.Ru».
Кроме того, замедлить старение можно с помощью зеленых овощей: шпината, капусты и брокколи, а также орехов, которые насыщают организм витамином E. Также стоит ввести в свой рацион черные бобы и нут, темный шоколад с высоким содержанием какао.
Полезны для молодости кожи зеленый чай, травяные чаи и кофе. Однако последним злоупотреблять не стоит, заключила Майгурова.
При этом фрукты рекомендуется употреблять с 10:00 до 17:00-17:30. В это время они перевариваются быстро, а организм корректно усваивает глюкозу, пишет Общественная Служба Новостей.
По данным издания, фрукты делятся на три категории: кислые (цитрусовые и ягоды), сладкие (бананы, манго, абрикос) и нейтральные (ананас, виноград, яблоки).
Оказывается, что фрукты разных категорий не стоит есть одновременно, так как это со временем может привести к гастриту, язве желудка или аллергии.
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