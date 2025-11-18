Врач объяснила, почему осенью появляются усталость и сонливость
Врач Демьяновская: прогулки на свежем воздухе помогут побороть сонливость осенью
Сокращение светового дня осенью приводит к усиленной выработке мелатонина, который вызывает сонливость и снижает уровень витамина D, поддерживающего энергетический баланс организма. Об этом предупредила невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Для поддержания бодрости эксперт посоветовала соблюдать режим сна, больше гулять в светлое время суток и правильно питаться. В случае появления учащённого сердцебиения, мышечной слабости или сильного выпадения волос Демьяновская призвала обратиться к врачу.
«Особенно тревожно, если апатия и астения не проходят больше месяца», — отметила специалист в беседе с RT.
При этом самостоятельно принимать витамины не стоит, поскольку они могут оказаться бесполезными или даже нанести вред организму. По словам Демьяновской, для подбора препарата и его дозировки необходимо пройти соотвтетствующее обследованиеи получить назначение от терапевта.
В свою очередь врач-диетолог, эндокринолог компании Bioniq Диана Эрикенова рассказала «Газете.Ru», что пожилым людям витамин D лучше принимать в водной форме, а не масляной.
«Витамин D — это жирорастворимое соединение, поэтому масляная форма считается более физиологичной. Однако пожилым лучше принимать водные формы витамина, так как с возрастом снижается секреция желчи и липаз. Водные формы также лучше усваиваются у новорожденных и недоношенных», — пояснила врач.
Остальным лучше принимать масляные формы витамина D, заключила Эрикенова.