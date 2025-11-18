Врач объяснила, почему осенью появляются усталость и сонливость

18 ноября 2025, 13:34

Врач Демьяновская: прогулки на свежем воздухе помогут побороть сонливость осенью

Фото: iStock/vasakna

Сокращение светового дня осенью приводит к усиленной выработке мелатонина, который вызывает сонливость и снижает уровень витамина D, поддерживающего энергетический баланс организма. Об этом предупредила невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





Для поддержания бодрости эксперт посоветовала соблюдать режим сна, больше гулять в светлое время суток и правильно питаться. В случае появления учащённого сердцебиения, мышечной слабости или сильного выпадения волос Демьяновская призвала обратиться к врачу.





«Особенно тревожно, если апатия и астения не проходят больше месяца», — отметила специалист в беседе с RT.

«Витамин D — это жирорастворимое соединение, поэтому масляная форма считается более физиологичной. Однако пожилым лучше принимать водные формы витамина, так как с возрастом снижается секреция желчи и липаз. Водные формы также лучше усваиваются у новорожденных и недоношенных», — пояснила врач.