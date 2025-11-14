Россиянам назвали первые симптомы гастрита
Гастроэнтеролог Харлов: Гастрит начинается бессимптомно
Регулярное переедание промышленной пищи и хронический стресс приводит к развитию гастрита. Об этом предупредил гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.
По его словам, в продуктах длительного хранения содержатся различные стабилизаторы, ароматизаторы и эмульгаторы, которые могут повреждать слизистую желудка.
«Самые частые причины гастрита — это переедание промышленной еды в сочетании с острым или хроническим стрессом. Такая пища содержит длинный состав, множество технических добавок и хранится месяцами. Она токсична по разным механизмам», — отметил Харлов в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что первыми симптомами гастрита являются тяжесть в животе, отрыжка или дискомфорт после еды. Однако на начальной стадии болезнь развивается бессимптомно.
В качестве профилактики гастрита врач посоветовал выбирать цельные продукты без длинного состава.
Тем временем эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов рассказал «Газете.Ru», что язык одним из первых может сообщить о проблемах с желудком, сердцем и даже печенью.
«Язык — это тот самый орган, который подсказывает нам, врачам, что с организмом вот-вот либо что-то произойдет, либо уже происходит», — пояснил врач.
По его словам, в идеале язык должен быть влажным и гладким, бледно-розового цвета, без выраженных борозд и налета. При этом допускается тонкий белый налёт после сна. Он свидетельствует о том, что в питании накануне была допущена погрешность.
Плотный налёт желтоватого оттенка может свидетельствовать о гастрите, чёрный язык может быть связан с болезнью печени, а малиновый — с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сабухи посоветовал обратиться к врачу в случае внезапного изменения цвета языка для проведения дополнительных обследований.