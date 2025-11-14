Россиянам назвали первые симптомы гастрита

14 ноября 2025, 18:37

Гастроэнтеролог Харлов: Гастрит начинается бессимптомно

Фото: iStock/ipopba

Регулярное переедание промышленной пищи и хронический стресс приводит к развитию гастрита. Об этом предупредил гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.





По его словам, в продуктах длительного хранения содержатся различные стабилизаторы, ароматизаторы и эмульгаторы, которые могут повреждать слизистую желудка.





«Самые частые причины гастрита — это переедание промышленной еды в сочетании с острым или хроническим стрессом. Такая пища содержит длинный состав, множество технических добавок и хранится месяцами. Она токсична по разным механизмам», — отметил Харлов в беседе с Pravda.Ru.

«Язык — это тот самый орган, который подсказывает нам, врачам, что с организмом вот-вот либо что-то произойдет, либо уже происходит», — пояснил врач.